Президент Грузии сделала заявление об отношениях с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна-агрессорка Россия была врагом ее страны на протяжении веков. Впрочем, не все осознают это даже сейчас.

Об этом сообщает издание " Грузия онлайн ".

По словам Зурабишвили, кое-кто не осознает враждебность Москвы, "кое-кто — не хочет этого понимать, а некоторых это устраивает.

"Но это факт, который и сам враг не скрывает. Во всем прослеживается этот факт. Возможно, в какие-то периоды после независимости (Грузии – Ред.) кто-то мог подумать, что могло быть другое отношение со стороны России. Возможно, я не знаю, в России кто-то думает о том, что могут быть другие отношения с соседом. Но сегодня этого нет, не существует — нет никакого знака оттуда, который бы указывал на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями", — отметила глава страны.

Она отметила, что в какие-то периоды после развала СССР в Грузии кто-то мог подумать о другом отношении со стороны Кремля. Впрочем, сейчас РФ показывает обратное – враждебность.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на массированную ракетную атаку армии Российской Федерации по украинским городам 2 января.

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