Президент Гвинеи-Бисау привез "месседж от Путина": что ответил Зеленский

По словам главы Гвинеи-Бисау Путин сказал ему, что "готов к переговорам с президентом Зеленским".

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом африканской страны Гвинее-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Эмбало заявил, что диктатор Путин просил его передать месседж Зеленскому.

Об этом глава Гвинеи-Бисау сказал на брифинге в Киеве.

Что передал Путин

"Вчера я был в Москве, с президентом Путиным, который меня просил передать месседж, поговорить с вами. И, действительно, исходя из того, что прямой диалог является очень важным для наших действий совместных. И я могу сказать, что это также очень важно с точки зрения продовольственной безопасности", – сказал Эмбало.

По словам главы Гвинеи-Бисау Путин сказал ему, что "готов к переговорам с президентом Зеленским".

Реакция Зеленского

Президент Зеленский подчеркнул, что для переговоров о диалоге нужно, чтобы одно государство уважало другое, его территориальную целостность, суверенитет и границы.

"Я думаю, что именно с таких очень простых, фундаментальных вещей начинается все, что угодно. Пока всего этого нет. А желание российского президента говорить, я думаю, что это не больше, чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и на аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием "Россия", – отметил глава государства.

Он добавил, что Путин, якобы призывающий к диалогу, отправил 400 беспилотников убивать украинцев.

"Господин Эмбало заявил, что Россия хочет "наладить мосты". Я рассказал президенту, что происходит. Я сказал, что чтобы были мосты, с теми или иными государствами, нужно, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда можно будет о чем-то говорить. Второй вопрос – с кем говорить", – сказал президент Украины.

Зеленский призвал Россию разблокировать как минимум Черное море для вывоза продовольствия.

Отметим, что президент Гвинеи-Бисау стал первым лидером страны Африки, посетившим Украину после 24 февраля. Вчера 25 октября он встретился с российским диктатором Путиным в Москве.