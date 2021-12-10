Президент и премьер Хорватии поссорились из-за Украины: в чем причина и к чему здесь Зеленский

Президент Хорватии назвал визит премьера в Украину "шарлатанством".
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, недавно посетивший Украину с двухдневным визитом, встретил с критикой своего президента. Глава Хорватии Зоран Миланович назвал визит на фоне напряженных отношений с Россией "обычным шарлатанством".
Об этом информирует издание N1.
"Я симпатизирую Украине, и я не ненавижу Россию. Достаточно неудобная позиция. Однако 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление бесконечной любви? Потому что Пленкович сбежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не сбегут", — сказал Миланович.
Он задался вопросом, "является ли это внешней политикой Хорватии".
"Это ужасно серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", — сказал президент Хорватии.
Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на такое заявление своего хорватского коллеги.
"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", — написал Зеленский в Twitter.
Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал визит Премьер-министра Украины в Загреб не «шарлатанством», а проявлением солидарности и дружбы.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 10, 2021
Напомним, что премьер Хорватии Андрей Пленкович находился с визитом в Киеве 8 декабря. В рамках встречи с Хорватией была подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины.
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