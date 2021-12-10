Президент и премьер Хорватии поссорились из-за Украины: в чем причина и к чему здесь Зеленский

Президент и премьер Хорватии поссорились из-за Украины: в чем причина и к чему здесь Зеленский

Президент Хорватии назвал визит премьера в Украину "шарлатанством".

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, недавно посетивший Украину с двухдневным визитом, встретил с критикой своего президента. Глава Хорватии Зоран Миланович назвал визит на фоне напряженных отношений с Россией "обычным шарлатанством".

Об этом информирует издание N1.

"Я симпатизирую Украине, и я не ненавижу Россию. Достаточно неудобная позиция. Однако 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что означает это проявление бесконечной любви? Потому что Пленкович сбежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не сбегут", — сказал Миланович.

Он задался вопросом, "является ли это внешней политикой Хорватии".

"Это ужасно серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", — сказал президент Хорватии.

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на такое заявление своего хорватского коллеги.

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, президент Миланович назвал бы визит премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", — написал Зеленский в Twitter.

Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал визит Премьер-министра Украины в Загреб не «шарлатанством», а проявлением солидарности и дружбы. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Напомним, что премьер Хорватии Андрей Пленкович находился с визитом в Киеве 8 декабря. В рамках встречи с Хорватией была подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины.

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