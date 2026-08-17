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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Президент ICC Ukraine объяснил логику возможного назначения Свириденко в «Нафтогаз»

Возможно назначение Юлии Свириденко главой НАК «Нафтогаз Украины» имеет экономическую логику, в частности, учитывая ее опыт государственного управления и работы с международными партнерами, считает президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

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Президент ICC Ukraine объяснил логику возможного назначения Свириденко в «Нафтогаз»

© Юлия Свириденко

По его словам, у Свириденко нет длительного опыта управления нефтегазовой компанией, однако «Нафтогаз» сегодня является не только газовой компанией, но и стратегической государственной структурой, от которой в значительной степени зависит энергетическая безопасность Украины.

"Руководитель "Нафтогаза" сегодня должен быть одновременно менеджером, антикризисным руководителем и переговорщиком международного уровня", - отметил Щелкунов.

Он напомнил, что международное финансирование является одним из ключевых инструментов подготовки "Нафтогаза" к отопительному сезону. В частности, Европейский инвестиционный банк в 2026 году предоставил компании дополнительные EUR50 млн к предыдущему кредиту в EUR300 млн, а ЕС выделил EUR127 млн грантовой поддержки для закупки газа.

По мнению Щелкунова, перед новым руководителем «Нефтегаза» будут стоять три основных задачи: обеспечить достаточный ресурс газа для прохождения зимы, усилить финансовую устойчивость компании и повысить устойчивость газовой системы к российским атакам.

Он назвал свое отношение к возможному назначению Свириденко «осторожно положительным», но отметил высокие требования к результату.

«Смена руководителя автоматически не решит проблему „Нафтогаза“. Особенно важно сохранить профессиональную команду и институциональную память компании», – сказал президент ICC Ukraine.

В то же время, по его словам, назначение может иметь экономическую логику, если его целью станет привлечение дополнительного финансирования, усиление международной кооперации и обеспечение энергетической устойчивости Украины.

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