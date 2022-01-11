Президент Казахстана назначил новый состав правительства: предыдущий пошел из-за протестов

Некоторым министрам удалось сохранить свои должности.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства.

Об этом во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба главы государства во вторник.

Также читайте В России сообщили, как долго миротворцы ОДКБ будут в Казахстане

Должности вице-премьеров сохранили Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди. Телеуберди также будет министром иностранных дел республики.

Свои посты сохранили: глава Минобороны Мурат Бектанов, МВД – Эрлан Тургумбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, глава Минфина Ерулан Жамаубаев, глава инноваций и Минэкологии Сериккали Брекеша.

Среди новых членов кабинета министров Умаров Аскар, министерство информации и общественного развития. Канат Мусин назначен министром юстиции. Министром промышленности и инфраструктурного развития стал Каирбек Ускенбаев.

Даурен Абаев стал министром культуры и спорта. Министром национальной экономики назначен Алибек Куантиров. Министром энергетики стал Болат Акчулаков. Султанов Бахит будет совмещать две должности: вице-премьера и министра торговли и интеграции.

Напомним, на фоне протестов из-за цены на сжиженный газ и беспорядков, которые начались в начале января 2022 года и всколыхнули страну, Токаев отправил в отставку правительство. Новым премьер-министром Казахстана стал 49-летний Алихан Смаилов.

Читайте также: