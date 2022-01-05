Президент Казахстана принял отставку правительства на фоне "газовых протестов": подробности

Члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ.

Соответствующий указ в среду, 5 января, был обнародован на сайте главы государства.

Отмечается, что обязанности премьер-министра будет временно исполнять Алихан Смаилов, первый заместитель главы правительства. В то же время другие чиновники "продолжат выполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

На должность государственного секретаря Токаев назначил помощника президента Эрлана Карина, который заменит Крымбека Кушербаева. Кроме того, Мурат Нуртлеу станет первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Между тем глава Алматы Бакитжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль властей. "Продолжаются задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики. Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города", — цитирует его Zakon.kz.

Сагинтаев также призвал горожан "не поддаваться на провокации и беспредел".

Ранее Токаев объявил в Алматы и Мангистауской области чрезвычайное положение и ввел комендантский час с 23:00 до 07:00.

Три дня подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

Associated Press

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