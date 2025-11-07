Президент Кении обратился к Зеленскому с неожиданной просьбой

Президент Кении Уильям Руто / © Associated Press

Президент Кении Уильям Руто во время телефонного разговора попросил президента Украины Владимира Зеленского посодействовать освобождению кенийцев, которые попали в плен ВСУ на войне в Украине.

Об этом президент африканской страны сообщил в своей заметке в сети Х.

Он подчеркнул, что граждане Кении были завербованы в российскую армию незаконно.

«Мы выразили обеспокоенность относительно молодых кенийцев, которых незаконно завербовали для участия в войне в Украине, и договорились повышать осведомленность об опасности таких авантюр», — говорится в сообщении.

Уильям Руто отметил, что обратился к президенту Зеленскому с просьбой «способствовать освобождению любого кенийца, который находится под стражей в Украине».

По его словам, украинский президент удовлетворил это обращение.

Владимир Зеленский подтвердил, что в разговоре с кенийским коллегой обсуждалась тема «российского рекрутинга иностранных граждан в свою преступную войну».

«Знаем обо всех мошеннических методах, будем теснее работать, чтобы это прекратилось», — отметил украинский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что на Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна. Они уверяли, что направлялись в Россию делать шампунь и лечить зубы. Камерунцы признались, что среди российских наемников есть граждане Зимбабве, Бангладеш и Китая.

В апреле украинские военные впервые взяли в плен двух китайских военных.