Президент Колумбии заявил, что Украина "воюет с братьями": Киев отреагировал

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что украинцы воюют якобы "со своими славянскими братьями". Заявление политика расскритиковали в МИД Украины.

Свое сообщение Петро опубликовал в соцсети Х.

Президент Колумбии обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы разрешил европейцам, "не знающим, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли никуда" манипулировать собой.

"Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость", – говорится в заявлении Петро.

На его высказывание отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. В сообщении в соцсетях Х он раскритиковал заявление политика и выразил надежду на то, что доброжелательный колумбийский народ правильно понимает факты и не поддерживает подобные обиды со стороны Петро.

"Настоящая глупость – называть украинцев "братьями" россиян. Симон Боливар не считал "глупостью" поднимать креолов на борьбу с их колонизаторами. Украинский полковник Михаил Скибицкий, также известный как Мигель Рола, правая рука Боливара и герой битвы под Аякучо, не считал, что манипулирует Боливаром или креолами Америки. Как и сотни других европейских героев той войны", – говорится в сообщении Тихого.

К слову, вице-президент США Джей Ди Венс расскритиковал украинцев, живущих в Соединенных Штатах, за поддержку Украины вместо Америки.