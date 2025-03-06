Президент Латвии прокомментировал последние заявления Трампа и Зеленского

Последнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к переговорам и цитировании этого сообщения его коллегой из США Дональдом Трампом перед Конгрессом свидетельствует о том, что ситуация после их спора начинает урегулироваться дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, сообщает Delfi.

Он выразил надежду, что Украине будут все же оказывать помощь со стороны США, что две страны подпишут соглашение о полезных ископаемых и что будет найден способ политического урегулирования между Украиной и Россией.

В свою очередь, премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что задача ее страны – поддержать Украину. В частности, дипломатично, и это делается по всем форматам.

"И вот результат – есть письмо Украины в США, это тот дипломатический путь, который нельзя недооценивать", – сказала Силиня.

Силиня подчеркнула, что важны переговоры между Украиной и США, а также, возможно, между Украиной и Россией. Именно тону, выразилась она, "будет хороший результат".

Напомним, американский вице-президент Джей Ди Венс обвинил Владимира Зеленского в нежелании говорить о мире во время встречи в Овальном кабинете. По словам Венса, якобы глава Белого дома Дональд Трамп пытался "сохранять дипломатичность и доброжелательность" к Зеленскому. Впрочем, украинская сторона продемонстрировала "неуважение".

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