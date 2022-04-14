Президент Латвии заявил, что государство за 2 месяца отдало Украине треть своего оборонного бюджета

Президент Латвии заявил, что государство за 2 месяца отдало Украине треть своего оборонного бюджета

Левитс призвал страны НАТО начать поставки Украине действительно эффективного и нужного оружия.

Президент Латвии Эгилс Левитс сообщил, что его государство отдало на вооружение Украины уже треть своего оборонного бюджета и призвал другие страны присоединиться к помощи.

Об этом латвийский лидер сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 13 апреля.

"Мы в Латвии в течение двух месяцев потратили уже одну треть нашего годового военного бюджета на то, чтобы построить военную мощь Украины", – сказал Левитс.

Он также подчеркнул, что Украине необходима военная помощь, в том числе оружие, чтобы противостоять российским оккупантам.

Президент Латвии добавил, что есть и другие страны-члены НАТО, которые помогают Украине, и это очень много значит. Но в то же время отметил, что Украине нужна помощь всех членов Альянса. Левитс призвал страны НАТО начать поставки Украине действительно эффективного и нужного оружия.

Напомним, на этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем России – раньше или позже.

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