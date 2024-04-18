Президент Литвы назвал неприемлемыми двойные стандарты в помощи Израилю и Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа считает неприемлемыми двойные стандарты, применяемые Западом в оказании помощи Израилю и Украине.

Об этом литовский лидер заявил журналистам в Брюсселе, сообщает LRT.

"Неприемлемо, что мы, как вы правильно сказали, применяем двойные стандарты. Наша помощь Израилю, безусловно, не конкурирует и не должна конкурировать с нашим вниманием к Украине. Если мы принципиальные и действительно стоим за демократические ценности, мы должны поддерживать и тех, и других, а не подсчитывать – одному даем столько-то, а другому столько-то", — подчеркнул Науседа.

Заявление президента Литвы прозвучало на фоне призывов к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому к союзникам продемонстрировать такое же единство в отношении Украины, которое Запад продемонстрировал после нападения Ирана на Израиль.

"В конце концов наша неспособность доставить оружие и, прежде всего, системы противовоздушной обороны стоит жизни (украинцам — Ред.) каждый день", — подчеркнул Науседа.

По его мнению, это свидетельствует о некоторой потере внимания Украине со стороны партнеров.

Напомним, The Hill сообщило, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил планы помощи Украине, Израилю, Тайваню и нацбезопасности.

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