Президент Литвы назвал событие, которое будет ударом по репутации НАТО

Флаг НАТО. / © Associated Press

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Если Североатлантический Альянс не выполнит свое обещание Украине о членстве, это нанесет серьезный удар по репутации НАТО.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире радиостанции Žinių Radijas, сообщает LRT .

По его словам, на последних трех саммитах "мы очень четко подчеркнули текст о перспективах Украины по членству в НАТО".

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"Теперь просто взять и все это убрать – это бы очень сильно подорвало авторитет НАТО. Это было бы огромным ударом по репутации НАТО", - убежден литовский лидер.

Науседа добавил, что Украину необходимо пригласить на июньский саммит НАТО в Гааге, чтобы иметь возможность представить свою позицию по этим вопросам.

Напомним, агентство ANSA обнародовало информацию, что США не хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня в Гааге. Якобы альянс рассматривает альтернативный вариант участия Украины на уровне министров.

После этого госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что Вашингтон не возражают против участия Зеленского в саммите в Гааге. По его словам, несколько стран-членов Альянса уже поднимали вопрос об участии Зеленского в мероприятии, и США не имеют ничего против такого формата.

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Дата публикации 14:02, 19.05.25 Количество просмотров 24 Сегодня все изменится? Трамп будет звонить по телефону Путину, Зеленскому, Рютте!