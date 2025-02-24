Президент Литвы предложил четкую дату вступления Украины в ЕС

Он призывает ускорить все процессы вступления и помочь Киеву в этом.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил странам Европы план действий по поддержке Украины.

Свои предложения он озвучил во время саммита "Поддерживай Украину" с участием мировых лидеров.

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в Европейский союз. Я предлагаю дату 1 января 2030 года. И открытие первых переговоров, первого кластера, можно сделать уже в течение нескольких недель. Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым. И напоследок я хотел бы отметить, что Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности", — сказал он.

По его мнению, членство в НАТО – это самый лучший, наиболее эффективный и долгосрочный и самый дешевый вариант.

"Этот вариант должен оставаться на столе для того, чтобы усилить переговорную позицию Украины", – добавил президент Литвы.

Напомним, Венгрия 14 февраля выступила против начала первого этапа переговоров по вступлению Украины в Европейский союз, который касается верховенства права и известен как кластер "Основы".

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