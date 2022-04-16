Президент Литвы призвал Финляндию и Швецию как можно быстрее вступить в НАТО: стало известно, почему

Президент Литвы призвал Финляндию и Швецию как можно быстрее вступить в НАТО: стало известно, почему

По словам литовского руководителя, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию в Балтийском регионе.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Финляндию и Швецию не медлить с присоединением к НАТО, ведь это, мол, усилит безопасность стран Балтии и укрепит западный военный альянс.

Об этом сообщает Financial Times.

"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию", — подчеркнул Науседа.

Президент Литвы отверг угрозы России по поводу желания Финляндии вступить в НАТО. По его словам, Москва хранила ядерное оружие, которым угрожает Хельсинки, в своем калининградском эксклаве на протяжении многих лет. Он также отметил, что Финляндия и Швеция только отвечают на российскую агрессию.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза России и близкий соратник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

Напомним, сразу после оглашения Путиным войны Украине Финляндия подписала петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Хельсинки заявляли, что не планируют вступать в НАТО. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.

После этого на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей.

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