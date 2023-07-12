Президент Литвы прокомментировал принятое на саммите НАТО решение по Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение союзников на саммите НАТО по Украине "максимальным" из того, что могли достичь страны-члены Альянса.

Об этом сказал на полях саммита в Вильнюсе, сообщает РБК-Украина.

Литовский лидер переадресовал вопрос украинским властям относительно того, было ли решение относительно Украины недостаточным для Киева.

"Это позиция Украины. Поэтому вам лучше спросить это у господина (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского. Я считаю, что это максимум, который мы могли достичь вчера. Потому что никто сейчас не говорит о членстве. Мы говорим о членстве, когда условия разрешат", — заявил Науседа.

Позиция НАТО по отношению к Украине

Издание Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что лидеры НАТО наконец-то достигли общей позиции по приглашению Украины в Альянс. Отмечается, что страна получит приглашение, "когда члены Альянса придут к согласию, и будут выполнены условия".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснил, почему НАТО не может принять Украину во время войны. Политик отмечает, что это вовлечет в боевые действия весь блок Альянса. Но после завершения войны Украина должна присоединиться к НАТО как можно скорее.

В свою очередь госпожа посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что в настоящее время сложно согласовать сроки вступления Украины в Альянс. Она подчеркнула, что Украина уже сделала положительные шаги, которые привели к согласию НАТО упростить процесс вступления

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, известны ли уже условия вступления Украины в НАТО. По его словам, до сих пор нет ясности об условиях будущего членства Украины в Альянсе. Непонятно, какие они и кем должны быть сформулированы.

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