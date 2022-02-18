Президент Литвы рассказал, зачем Путин стянул войска РФ в Украину

РФ стремится сохранить открытыми позиции, в том числе и для военного давления, говорит Науседа.

Президент Литвы Гинатас Науседа предположил, что Россия стянула военных к границам Украины, чтобы у Владимира Путина была лучшая позиция на переговорах с Западом.

Об этом пишет Delfi.

Науседа отметил, что Россия, сосредоточившая свою армию у украинских границ, стремится сохранить открытыми позиции как военного давления, так и дипломатического диалога.

"Я вижу концентрацию сил, и обе альтернативы открыты. Вероятно, это является причиной или основанием для того, чтобы Владимир Путин получил лучшую, более сильную позицию на переговорах, чтобы поддерживать диалог с Западом", — сказал президент Литвы.

Кроме того, он выразил мнение, что Россия сама пока не приняла решения, нападать ли снова на Украину или нет.

"Думаю, Россия хочет оставить за собой свободу выбора между обоими вариантами, сохранить какую-то неясность по поводу своих планов. Я все еще верю в мирное решение этой проблемы, этого конфликта", — пояснил Науседа в эфире Bloomberg.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не подтверждает отвод войск РФ от границы. Но, по его словам, возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину сейчас оценивается как невысокая.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.