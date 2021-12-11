Президент Литвы считает вероятность российской агрессии очень высокой: Может свершиться и худший сценарий

Президент Литвы считает вероятность российской агрессии очень высокой: Может свершиться и худший сценарий

По словам президента Литвы, сдерживание – это лучшее средство, чтобы "уважали права независимых государств".

Вероятность российской агрессии против Украины очень высока, но ответ, в военном смысле этого слова, "будет адекватным".

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после беседы с президентом США Джо Байденом, в которой приняли участие лидеры стран "Бухарестской девятки", сообщает Delfi.

"Как я сказал президенту США, это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу", – отметил он.

По его словам, лидеры "Бухарестской девятки" договорились с США, что их ответ, в военном смысле этого слова, "будет адекватным".

Мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, который позволит нам чувствовать себя более защищенным. должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", — предположил Науседа.

Также по словам президента Литвы, сдерживание — это лучшее средство, чтобы "уважали права независимых государств", а Байден "берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает силы", чтобы был дан вполне четкий ответ и сделана ясная ссылка на агрессивные режимы, что такие действия не останутся без ответа.

"Ответ будет жесточайшим, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким", — резюмировал Науседа.

Напомним:

Напомним, во время разговора Путин заверил Байдена, что Россия не будет усиливать эскалацию по Украине.

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