Президент Литвы сделал пессимистическое заявление о сроках окончания войны в Украине

Гитанос Науседа / © Associated Press

Агрессорка Россия только имитирует мирный процесс. Война в Украине вряд ли закончится в ближайшие три года из-за отсутствия соответствующей воли в России.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на саммит ЕС в Брюсселе, сообщают "ЕП" и "РБК.Украина" .

"Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС (начинается в 2028-м). Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля", - высказался Науседа.

По его словам, причина – в нежелании России. В то же время, убежден президент, перемирие является абсолютной предпосылкой для любого мирного соглашения. Потому, говорит он, реакция должна быть однозначной.

"Сейчас об этом речь не идет. Поэтому наш ответ должен быть четким и сильным, мы должны ввести 18-й пакет санкций", - подчеркнул президент Литвы.

Напомним, Financial Times пишет о том, что президент США Дональд Трамп меняет позицию по отношению к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Впрочем, отношение Трампа к российскому и украинскому лидерам было изменчивым. В феврале его встреча с Зеленским в Овальном кабинете завершилась спором, что привело к временному приостановлению военной и разведывательной помощи США Киеву.