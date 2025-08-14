ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
655
Время на прочтение
1 мин

Президент Литвы сделал заявление о развертывании войск в Украине

Сторонники Киева должны быть готовы к развертыванию миротворцев, отмечает литовский президент.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Войска НАТО.

Войска НАТО. / © Associated Press

Страны так называемой "коалиции решительных" должны быть готовы к развертыванию войск в Украине.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передаетLRT .

"Мы должны быть готовы к развертыванию войск для обеспечения безопасности в Украине", – заявил литовский лидер.

По словам Науседы, Вильнюс готов предоставить войска и военные обучающие мощности для общих сил союзников.

Президент подчеркнул, что вопрос мира в Украине не может решаться без Украины. Именно поэтому президент Владимир Зеленский должен участвовать в будущих встречах по мирному урегулированию. Кроме того, Наусед заявил, что Киев нельзя заставлять отказываться от территорий.

Отметим, что Науседа принял участие в онлайн-встрече 31 страны, поддерживающей Украину, состоявшуюся 13 августа. Она была посвящена обсуждению предстоящей встречи лидеров США и России на Аляске.

Как сообщалось, Великобритания сокращает планы миротворческой миссии в Украине. Лондон же обещает сосредоточиться на более гибких миссиях безопасности и давления на Россию из-за новых экономических санкций.

Заметим, что первоначально планировалось размещение до 30 тысяч военных для охраны портов и ключевых городов Украины, однако этот вариант сочли слишком рискованным и сложным для реализации.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie