Президент Литвы сделал заявление о развертывании войск в Украине

Войска НАТО. / © Associated Press

Страны так называемой "коалиции решительных" должны быть готовы к развертыванию войск в Украине.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передаетLRT .

"Мы должны быть готовы к развертыванию войск для обеспечения безопасности в Украине", – заявил литовский лидер.

По словам Науседы, Вильнюс готов предоставить войска и военные обучающие мощности для общих сил союзников.

Президент подчеркнул, что вопрос мира в Украине не может решаться без Украины. Именно поэтому президент Владимир Зеленский должен участвовать в будущих встречах по мирному урегулированию. Кроме того, Наусед заявил, что Киев нельзя заставлять отказываться от территорий.

Отметим, что Науседа принял участие в онлайн-встрече 31 страны, поддерживающей Украину, состоявшуюся 13 августа. Она была посвящена обсуждению предстоящей встречи лидеров США и России на Аляске.

Как сообщалось, Великобритания сокращает планы миротворческой миссии в Украине. Лондон же обещает сосредоточиться на более гибких миссиях безопасности и давления на Россию из-за новых экономических санкций.

Заметим, что первоначально планировалось размещение до 30 тысяч военных для охраны портов и ключевых городов Украины, однако этот вариант сочли слишком рискованным и сложным для реализации.