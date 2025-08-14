- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 655
- Время на прочтение
- 1 мин
Президент Литвы сделал заявление о развертывании войск в Украине
Сторонники Киева должны быть готовы к развертыванию миротворцев, отмечает литовский президент.
Страны так называемой "коалиции решительных" должны быть готовы к развертыванию войск в Украине.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передаетLRT .
"Мы должны быть готовы к развертыванию войск для обеспечения безопасности в Украине", – заявил литовский лидер.
По словам Науседы, Вильнюс готов предоставить войска и военные обучающие мощности для общих сил союзников.
Президент подчеркнул, что вопрос мира в Украине не может решаться без Украины. Именно поэтому президент Владимир Зеленский должен участвовать в будущих встречах по мирному урегулированию. Кроме того, Наусед заявил, что Киев нельзя заставлять отказываться от территорий.
Отметим, что Науседа принял участие в онлайн-встрече 31 страны, поддерживающей Украину, состоявшуюся 13 августа. Она была посвящена обсуждению предстоящей встречи лидеров США и России на Аляске.
Как сообщалось, Великобритания сокращает планы миротворческой миссии в Украине. Лондон же обещает сосредоточиться на более гибких миссиях безопасности и давления на Россию из-за новых экономических санкций.
Заметим, что первоначально планировалось размещение до 30 тысяч военных для охраны портов и ключевых городов Украины, однако этот вариант сочли слишком рискованным и сложным для реализации.