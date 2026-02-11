Гитанос Науседа / © Associated Press

Призывы некоторых лидеров к диалогу с агрессорской Россией не придают Европе солидности и свидетельствуют о непоследовательности в европейской политике по отношению к РФ.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает издание LRT.

«Это, безусловно, не добавляет солидности Европе, когда тот или иной лидер вдруг начинает говорить о том, как давно мы не разговаривали с Путиным, и что нам обязательно нужно снова поговорить. Это не какая-то последовательная политика. Несколько месяцев назад мы говорили об ответственности России, о 20-м пакете санкций, о том, что его нужно сделать как».

Литовский президент считает, что Европа может участвовать в переговорах США с Россией по мирному урегулированию в Украине. По его словам, «Путин уважает силу и видит эту силу на стороне США».

«Это не означает, что у Европы нет возможности участвовать в этом процессе, особенно когда Украина требует, чтобы Европа всегда была равноправным партнером в этих переговорах, но мы должны пойти на это после тщательного обсуждения этого вопроса друг с другом», — высказался литовский президент.

Науседа подчеркнул, что стабильный мир отвечает интересам не только Украины, но и всей Европы.

«Роль Европы заключается прежде всего в достижении того, чтобы мир создавал гарантии стабильности и безопасности не только для Украины, но и для самой Европы, потому что в наших жизненно важных интересах, чтобы мир не был таким, который фактически запрограммировал бы очередной конфликт или очередное российское нападение через полтора-два года», — сказал президент.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул план, как спасти ЕС, базирующийся на диалоге с Кремлем. По его словам, ЕС следует перестать быть «зрителем» и взять на себя инициативу в диалоге с Москвой. Он предложил восстановить европейские каналы связи, подчеркнув, что это должно происходить без давления на Украину.

В то же время французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро также заявил о необходимости диалога с Кремлем. Он высказал мнение о том, что Европе нужен прямой контакт с Москвой, чтобы отстаивать собственные интересы.

В свою очередь, Кремль считает положительной эволюцией, что появились сигналы из Рима, Парижа и Берлина о необходимости диалога с Москвой. Спикер «фюрера» Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сейчас имеет диалог с Вашингтоном, но не с Европой.