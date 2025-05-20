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Президент мира против голосов войны: Рубио о позиции Трампа после визита в Ватикан
После визита в Ватикан госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп стремится к миру, а европейские лидеры сосредоточены на войне.
Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что во время своего визита в Ватикан услышал от одного из кардиналов фразу, которая, по его мнению, точно передает нынешний международный контекст: "Президент США хочет мира, а европейцы говорят о войне".
На брифинге Рубио подчеркнул, что президент Дональд Трамп "ежедневно работает над тем, чтобы остановить войну" и назвал его "президентом мира".
"Он хочет творить, строить, стремится к благополучию и счастью людей. Он понимает необходимость обороны, потому что таков наш мир. Но его беспокоит, сколько средств идет на войну. Он бы предпочел вкладывать эти ресурсы в экономику и развитие, заключать соглашения, и он пытается убедить в этом другие страны", - сказал Рубио.
По его словам, стремление Трампа состоит в том, чтобы изменить фокус глобальной политики — от военной конфронтации до экономического роста и международного сотрудничества.
Ранее мы писали, что вероятность того, что США могут отказаться от посредничества в переговорах Украины и РФ, возросла после того, как американский президент Дональда Трампа поговорил с диктатором РФ Владимиром Путиным. Кроме того, менее вероятными оказались и новые санкции против Москвы.