Президент назначил нового главнокомандующего ВСУ: что известно о Валерии Залужном

К этому времени Валерий Залужный был командующим войсками оперативного командования "Север".
Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака станет генерал-майор Валерий Залужный.
Об этом на брифинге рассказал спикер главы государства Сергей Никифоров.
По состоянию на 18:45 соответствующий указ президента об увольнении Хомчака и назначении Залужного пока не появился.
Валерий Залужный — командующий войсками оперативного командования "Север". В 2018-2019 годах был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединенных сил.
До этого, в 2017 году, работал на должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.
Залужный родился в 1973 году в г. Новоград-Волынский Житомирской области. С отличием окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища.
Прошел все ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир учебной роты, командир роты курсантов, командир батальона.
В 2007 году окончил с золотой медалью Академию обороны Украины.
Напомним
- Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке с Офиса генпрокурора.
- Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк уволился с должности после выхода из отпуска.
- 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. Вместо него новым министром внутренних дел стал нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.