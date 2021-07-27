Президент назначил нового главнокомандующего ВСУ: что известно о Валерии Залужном

Президент назначил нового главнокомандующего ВСУ: что известно о Валерии Залужном

К этому времени Валерий Залужный был командующим войсками оперативного командования "Север".

Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака станет генерал-майор Валерий Залужный.

Об этом на брифинге рассказал спикер главы государства Сергей Никифоров.

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По состоянию на 18:45 соответствующий указ президента об увольнении Хомчака и назначении Залужного пока не появился.

Валерий Залужный — командующий войсками оперативного командования "Север". В 2018-2019 годах был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединенных сил.

До этого, в 2017 году, работал на должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

Залужный родился в 1973 году в г. Новоград-Волынский Житомирской области. С отличием окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища.

Прошел все ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир учебной роты, командир роты курсантов, командир батальона.

В 2007 году окончил с золотой медалью Академию обороны Украины.

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