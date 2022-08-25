Президент обсудил с министром иностранных дел Италии поддержку Украины

Зеленский и Ди Майо обсудили расширение сотрудничества между нашими государствами и опыт Италии в усилении безопасности, в том числе энергетической.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Поблагодарил итальянский народ, президента Италии и лично премьер-министра Италии Драги за принципиальность в защите объединенной Европы.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 августа.

"Господин Драги стал одним из тех европейских лидеров, чья решительность и личная нравственность позволили в критический момент усилить Европу, защитить нормальную жизнь на нашем континенте", — отметил он.

Зеленский добавил, что с главой итальянского внешнеполитического ведомства обсудили сегодня, 25 августа, расширение сотрудничества между нашими государствами и опыт Италии в усилении безопасности, в том числе энергетической.

Напомним, Драги призвал Россию прекратить незаконную оккупацию части территории Украины и нападения на мирных граждан. Италия выразила непоколебимую поддержку Украины и в очередной раз подчеркнула, что российская оккупация Крыма в марте 2014 года была неприемлемым актом агрессии, грубым нарушением международного права.

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