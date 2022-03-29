Президент отметил государственными наградами больше 300 защитников

В списке награжденных – военнослужащие Вооруженных Сил Украины.
В понедельник, 28 марта, 302 украинских военнослужащих были отмечены государственными наградами.
Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский, о чем он сообщил в ночном видеообращении.
"Только что перед тем, как записывать это обращение к вам, родные украинцы, я подписал два важных указа о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Украины государственными наградами. По представлению нашего Главнокомандующего награждаются 302 наших защитника", — сказал президент.
Полные списки награжденных размещены здесь и здесь.
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