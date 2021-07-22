Президент подписал закон о коренных народах Украины: подробности

Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Закон Верховная Рада приняла 1 июля 2021.

Зеленский подписал закон о коренных народах: особенности

Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, оказания им механизмов и инструментов работы с украинским государством.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины.

Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Коренные народы имеют право на соблюдение возрождения и развития своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановления своей исторической топонимики; сотрудничества с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Они имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Они могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения.

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Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя под общую юрисдикцию Украины).

Ранее Владимир Зеленский в годовщину депортации крымскотатарского народа заявил, что Украина делает все для возвращения Крыма.

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