Президент Польши эмоционально высказался об Украине и заявил о "недостатке благодарности"

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Польша не перестает поддерживать Украину, на которую напала Российская Федерация. Однако это не означает отказа от национальных интересов Варшавы в вопросах украинско-польских отношений.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время пресс-конференции в Братиславе со словацким коллегой Петером Пеллегрини, сообщают " Укринформ " и Polityka .

По его словам, до сих пор существуют проблемы не решаемые годами между Киевом и Варшавой: от вопроса эксгумации на Волыни до "нехватки благодарности польскому народу".

"Помощь Украине и четкая позиция относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте... не освобождает меня как президента Польши от обязанности требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной", - подчеркнул польский лидер.

Навроцкий также заявил, что отношение к Российской Федерации хорошо известно: он "никаким образом не доверяет" Москве и даже находится в списке преследуемых в России лиц.

"Я считаю, что можно поддерживать Украину, четко формулировать свои проблемы по отношению к Владимиру Путину и Российской Федерации, а также стоять на стороне польской государственной цели и отстаивать интересы польского государства", - пояснил польский президент.

Он напомнил, что Польша предоставила Украине помощь в 15 миллиардов евро, еще 5 миллиардов - польское общество. Впрочем, говорит Навроцкий, ему "не безразлично" к некоторым действиям украинской стороны.

"Нехватка благодарности польскому народу, нерешенные дела эксгумации на Волыни и затопивший Польшу сельскохозяйственный кризис – это вопросы, которые остаются важными", - утверждает польский лидер.

Напомним, соседняя Польша ввела более жесткие правила обретения гражданства. Ключевое изменение – увеличение минимального срока непрерывного проживания в стране для иностранцев от трех до десяти лет. Должность касается проживания на основании разрешения на постоянное проживание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное проживание.

Заметим, в сентябре Навроцкий подал в Сейма законопроект, направленный на противодействие «распространению ложных заявлений» о якобы преступлениях, совершенных членами Организации украинских националистов фракции Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии, а также «другими украинскими формированиями, сотрудничавшими с Третьей партией».