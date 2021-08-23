Дуда выразил надежду, что Крым вернется в Украину.

Президент Польши Анджей Дуда во время саммита "Крымская платформа" 23 Августа обратился к присутствующим на украинском языке.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на трансляцию саммита.

"Уважаемый господин президент Украины! Уважаемые господа, дорогие друзья! Большое спасибо, господин президент, за приглашение и возможность встретиться с вами", — начал свое выступление Дуда после чего перешел на польский.

Президент Польши начал выступление на украинском языке на "Крымской платформе"

Президент Польши во время выступления выразил поддержку территориальной целостности Украины и вспомнил, что его стране тоже хорошо знакомо слово оккупация.

"Я приехал к вам из соседнего государства, в которой слова" захват "," оккупация "употреблялись очень часто. Мы в Польше очень хорошо понимаем, что чувствует человек, который теряет свое имущество и достоинство, которое пытаются лишить национальной идентичности, которой говорят" это уже не твое государство ", — продолжил он и выразил надежду, что саммит положит начало деоккупации Крыму.

Напомним, в Киеве начался первый саммит "Крымской платформы" — площадки, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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