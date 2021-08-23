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Президент Польши начал выступление на украинском языке на "Крымской платформе"

Президент Польши начал выступление на украинском языке на "Крымской платформе"

Associated Press

Дуда выразил надежду, что Крым вернется в Украину.

Президент Польши Анджей Дуда во время саммита "Крымская платформа" 23 Августа обратился к присутствующим на украинском языке.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на трансляцию саммита.

"Уважаемый господин президент Украины! Уважаемые господа, дорогие друзья! Большое спасибо, господин президент, за приглашение и возможность встретиться с вами", — начал свое выступление Дуда после чего перешел на польский.

Президент Польши начал выступление на украинском языке на "Крымской платформе"

Президент Польши начал выступление на украинском языке на "Крымской платформе"

Президент Польши во время выступления выразил поддержку территориальной целостности Украины и вспомнил, что его стране тоже хорошо знакомо слово оккупация.

"Я приехал к вам из соседнего государства, в которой слова" захват "," оккупация "употреблялись очень часто. Мы в Польше очень хорошо понимаем, что чувствует человек, который теряет свое имущество и достоинство, которое пытаются лишить национальной идентичности, которой говорят" это уже не твое государство ", — продолжил он и выразил надежду, что саммит положит начало деоккупации Крыму.

Напомним, в Киеве начался первый саммит "Крымской платформы" — площадки, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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