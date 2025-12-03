Президент Польши рассказал, без чего невозможна оборона Украины

Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий посетил логистический хаб Ряшев-Ясенка (POLLOGHUB Rяшив-Ясенка) вблизи украинской границы, подчеркнув его ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины.

Об этом сообщает Укринформ .

Навроцкий отметил, что сегодня – 1399-й день работы хаба и первый день после восстановления его полной операционной способности . По его словам, повысить возможности объекта удалось благодаря вводу в эксплуатацию дополнительных 700 метров взлетно-посадочной полосы аэропорта Ряшев-Ясенка.

Президент Польши отметил, что 95% международной помощи от более чем 40 стран поступает в Украину именно через этот логистический центр.

"Это место является не только свидетелем живой истории XXI века, но и стратегической точкой, без которой было бы невозможно обеспечить безопасность всего восточного фланга НАТО", - сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что оборона Украины, как в первые месяцы вторжения, так и сегодня, стала возможной благодаря усилиям польского общества, военным и эффективной работе хаба в Подкарпатском воеводстве.

Навроцкий также добавил, что значение этого объекта будет расти благодаря развитию инфраструктурных проектов, в частности, международного транспортного коридора Via Carpatia , который усилит логистические возможности региона.

Напомним, ранее, комментируя "мирный план" президента США Дональда Трампа, Навроцкий заявил, что "решающий голос" в переговорах должен быть за украинцами. По его словам, любой мирный план должен быть принят в Киеве, потому что не стоит забывать, что "Украина стала жертвой преступной агрессии Путина".