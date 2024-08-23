Президент Польши обсудил с премьером Индии российскую агрессию против Украины

Также стороны обсудили вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент Республики Польша Анджей Дуда встретился с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди и обсудил российскую агрессию против Украины.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцелярии президента Польши сетиХ.

Среди тем переговоров были двустороннее сотрудничество, российская агрессия против Украины и вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"В прошлом году (2023) товарооборот между Польшей и Индией достиг рекордного результата в 5,72 миллиарда долларов. В последнее время контакты между Польшей и Индией значительно активизировались, и сегодня можно сказать, что нас объединяет стратегическое партнерство. Это реальные преимущества для польских предпринимателей", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Индии Моди перед визитом в Украину сделал заявление о войне.

Кроме того, мы также информировали, что американский дипломат оценил роль Индии в сдерживании агрессии РФ.

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