Президент Польши объяснил, почему с Россией не может быть никаких договоренностей
Навроцкий подчеркнул: история учит — россияне никогда не соблюдают соглашения.
В отношениях с агрессоркой Российской Федерацией не может быть "никаких соглашений". Доказательством этого есть исторические события. В частности, с участием Польши.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время торжеств по случаю Дня курсанта в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания.
По его словам, исторические события являются уроком для современной Польши и поляков.
"С москалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке нет никаких соглашений. Там есть только ложь, желание унести жизнь и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, глубоко веря в польских подпоручиков, офицеров и генералов", - заявил Навроцкий.
Заметим, ноябрьское восстание 1830-1831 годов было национально-освободительным восстанием поляков и литовцев против Российской империи, целью которого было восстановление независимого польского государства.
Напомним, ранее, комментируя "мирный план" президента США Дональда Трампа, Навроцкий заявил, что "решающий голос" в переговорах должен быть за украинцами. По его словам, любой мирный план должен быть принят в Киеве, потому что не стоит забывать, что "Украина стала жертвой преступной агрессии Путина".