Президент Польши отреагировал на "мирный план" Трампа: поддержал ли Навроцкий Украину
Польский лидер подчеркнул: не стоит забывать, что жертвой агрессии стала Украина.
Любой мирный план для Украины должен быть принят в Киеве. "Решающий голос" в переговорах должен быть за украинцами.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает The Guardian.
"Именно Украина стала жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы при поддержке Соединенных Штатов Америки и стран Европейского Союза должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - высказался польский лидер.
Навроцкий подчеркнул, что не стоит забывать о том, кто является агрессором.
"Ценой мира никоим образом не может быть достижение стратегических целей агрессором, а агрессором была и остается Российская Федерация", - добавил Навроцкий.
Напомним, премьер Польши Дональд Туск также высказался о "мирном плане" для Украины. В частности, он подчеркнул, что все переговоры о мире должны проходить при непосредственном участии Украины.