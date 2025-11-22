Президент Польши отреагировал на "мирный план" Трампа: поддержал ли Навроцкий Украину

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

Любой мирный план для Украины должен быть принят в Киеве. "Решающий голос" в переговорах должен быть за украинцами.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает The Guardian.

"Именно Украина стала жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы при поддержке Соединенных Штатов Америки и стран Европейского Союза должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - высказался польский лидер.

Навроцкий подчеркнул, что не стоит забывать о том, кто является агрессором.

"Ценой мира никоим образом не может быть достижение стратегических целей агрессором, а агрессором была и остается Российская Федерация", - добавил Навроцкий.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск также высказался о "мирном плане" для Украины. В частности, он подчеркнул, что все переговоры о мире должны проходить при непосредственном участии Украины.