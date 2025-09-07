Президент Португалии назвал Трампа "российским активом": Портников назвал причины

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У президента Португалии Марселу Ребелу де Соузы было несколько причин, чтобы назвать президента США Дональда Трампа «советским, то есть российским активом».

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в своей заметке на Facebook.

Он отметил, что большинство западных политиков считают Трампа человеком, деятельность которого объективно способствует интересам путинской России, но только португальский президент высказался об этом публично.

По словам Портникова, одной из причин этого поступка де Соузы является его уважение к институту президента как таковому, который должен определять моральное состояние общества.

При этом украинский журналист процитировал публицистку влиятельного издания Público Элена Перейра: «Если Марселу грешит чрезмерностью, другие грешат молчанием».

«Вторая причина — инстинкт политического аналитика, который просто не может не поделиться с публикой своими выводами. Ведь до избрания президентом Марселу был популярным политическим комментатором и телеведущим», — подчеркнул он, добавив, что оценка Марселу результатов действий Трампа выглядит не как эмоция, а как безупречный политологический анализ.

Третьей причиной Виталий Портников считает то, что Марселу понимает природу авторитаризма и диктатуры и возможность их усиления в европейском обществе, поскольку жил в эпицентре функционирования такого режима.

«Его отец Бальтазар Ребелу де Соза был одним из видных функционеров диктатуры Антониу де Оливейра Салазара, архитектора португальского „Нового государства“, и прошел в этом новом государстве путь от „комсомольского“ лидера до министра иностранных дел», — отметил журналист.

По его словам, действующему президенту Португалии не нужно объяснять, как это бывает, когда люди служат прихотям авторитарной и неадекватной личности.

Портников напомнил, что, когда португальский диктатор Салазар впал в маразм и больше не мог управлять страной, чиновники не осмелились сказать ему об этом и два года имитировали его пребывание у власти, проводили заседания правительства в его резиденции и присылали доклады.

«Правды о своем устранении Салазар так и не узнал. Ничего и никого не напоминает?» — иронично заметил журналист.

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять место Дональда Трампа в случае «страшной трагедии», имея в виду его внезапную смерть. При этом он сразу добавил, что президент Трамп имеет очень крепкое здоровье и у него «невероятная энергия».