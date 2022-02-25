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Президент присвоит звание Героя Украины погибшим защитникам острова Змеиный

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Президент присвоит звание Героя Украины погибшим защитникам острова Змеиный

Офис Президента Украины

Зеленский отметил их мужество.

Президент Владимир Зеленский заявил, что присвоит звание Героя Украины пограничникам, погибшим при защите острова Змеиный в Черном море.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения в ночь на 25 февраля.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята, пограничники, геройски погибли, но не отступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", — сказал Зеленский.

Напомним, защищая остров Змеиный, погибли 13 украинских пограничников.

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