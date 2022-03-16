Президент рассказал о продлении военного положения, гарантиях бойцам терробороны и налоговом послаблении

Верховная Рада приняла ряд законов.

Во время своего заседания 15 марта Верховная Рада приняла ряд неотложных законов. Среди них – продление еще на месяц военного положения, новые гарантии бойцам территориальной обороны, а также изменения налогообложения бизнеса.

О работе парламента подытожил президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении 16 марта.

Что приняла Верховная Рада 15 марта 2022 года:

Военное положение в Украине продлено до 25 апреля 2022 года.

Все бойцы-добровольцы терробороны будут признаны участниками боевых действий.

Урегулированы все аспекты деятельности полиции в условиях военного положения.

Приняты экономические новации – налоговые послабления, которые должны сохранить рабочие места и дать бизнесу Украины работать. Везде, где это возможно.

Установлена нулевая ставка акциза и 7% НДС на горючее, чтобы стабилизировать цены и обеспечить поставки.

Максимально упрощается регуляция бизнеса. Сокращена деятельность органов контроля, чтобы не было никакой лишней проверки для тех, кто работает согласно украинскому законодательству и не нарушает права потребителей.

"И я благодарен народным депутатам Украины за то, что большинство голосований собрали больше 340 голосов "за". Это демонстрирует политическое единство Украины. Наконец. Когда все партии и группы работают вместе в законно избранном парламенте, разрушается один из главных мифов оккупантов о том, что якобы украинская власть не представляет свободы народа. Еще как представляет! А всем коллаборантам, которые решили поработать немного на оккупантов, нужно уже представлять, где же в Ростове они будут скрываться от наказания", — подчеркнул Зеленский.

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