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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Президент Румынии Никушор Дан: "Мы выбираем Украину как соседа, а не Россию или Беларусь"

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил неизменную поддержку Украины, подчеркнув, что для безопасности Румынии лучше иметь соседом Украину, чем Россию или страну, которая превращается в Беларусь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Никушор Дан

Никушор Дан / © Associated Press

В ходе саммита B9 в Вильнюсе президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния продолжит поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Он подчеркнул, что для безопасности Румынии важно иметь на восточной границе Украину, с которой существует договор с 1997 года, а не Россию или страну, которая превращается в Беларусь.

Об этом пишет Digi24.

На вопрос о возможной большей прозрачности в оказании военной помощи Украине Дан ответил, что пока не может оценить все преимущества и риски, но Румыния продолжит поддержку, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Президент также сообщил, что предположительно примет участие в саммите в Одессе 11 июня, где обсуждения будут более техническими.

Ранее во время предвыборной кампании Никушор Дан заявлял, что безоговорочно будет поддерживать Украину в случае избрания президентом, подчеркивая, что безопасность Румынии и Молдовы в значительной степени зависит от исхода войны в Украине.

Эти заявления свидетельствуют о последовательной позиции нового президента Румынии по поддержке Украины и укреплению безопасности в регионе.

Как сообщалось, также Никушор Дан заявил, что Бухарест не будет направлять свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии. Президент пообещал, что его страна готова усиливать поддержку Украины со своей территории. Впрочем, непосредственное военное привлечение он считает неуместным.

Напомним, в Румынии во втором туре президентских выборов победу одержал проевропейский кандидат Никушор Дан, получивший 53,78% голосов. Пророссийский кандидат Джордже Симион - 46,2%.

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