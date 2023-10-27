Президент Румынии призвал начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз

Он заявил, что Румыния будет оказывать твердую поддержку Украине столько, сколько потребуется.
Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что он призовет лидеров странЕвропейского союза на саммите в Брюсселе начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдову до конца этого года.
Об этом он написал у себя на странице в соцсетиХ.
Он сообщил, что на заседании Европейского Совета в Брюсселе будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку Украины в ее противостоянии с российскими агрессорами, долгосрочный бюджет ЕС, экономику, миграцию и внешние отношения.
"Я еще раз подтверждаю нашу (Румынии – ред.) твердую поддержку Украины столько, сколько потребуется, и призову начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой до конца 2023 года", – заверил Иоганнис.
Кроме того, президент Румынии отметил, что ситуация на Ближнем Востоке требует четкой информации и единой позиции во избежание опасной эскалации конфликта.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе Европейского совета.
Кроме того, мы ранее информировали, что 77% опрошенных украинцев считают, что для них важно, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, 51% из них утверждают, что это очень важно для них.
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