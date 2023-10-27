Президент Румынии призвал начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз

Он заявил, что Румыния будет оказывать твердую поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что он призовет лидеров странЕвропейского союза на саммите в Брюсселе начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдову до конца этого года.

Также читайте Лидеры стран Евросоюза призвали Израиль и ХАМАС к диалогу

Об этом он написал у себя на странице в соцсетиХ.

Он сообщил, что на заседании Европейского Совета в Брюсселе будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку Украины в ее противостоянии с российскими агрессорами, долгосрочный бюджет ЕС, экономику, миграцию и внешние отношения.

"Я еще раз подтверждаю нашу (Румынии – ред.) твердую поддержку Украины столько, сколько потребуется, и призову начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой до конца 2023 года", – заверил Иоганнис.

Кроме того, президент Румынии отметил, что ситуация на Ближнем Востоке требует четкой информации и единой позиции во избежание опасной эскалации конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе Европейского совета.

Кроме того, мы ранее информировали, что 77% опрошенных украинцев считают, что для них важно, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, 51% из них утверждают, что это очень важно для них.

Читайте также: