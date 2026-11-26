Никушор Дан. / © Associated Press

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Президент Румынии Никушор Дан скептически оценивает перспективы завершения войны в Украине до конца 2026 года. В то же время, больше шансов на заключение мирного соглашения может появиться весной следующего года.

Об этом он заявил по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает «ЕП».

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По словам Дана, Москва рассчитывает использовать зимний период как инструмент давления на Украину. В частности, Кремль надеется истощить украинское общество и воспользоваться проблемами энергетической системы.

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«Я не очень оптимистично настроен в данный момент. Россияне надеются, что зима поможет им из-за давления на украинское общество, из-за трудностей с энергетической сетью в Украине. Думаю, больше шансов на мир будет весной следующего года», — заявил президент Румынии.

В то же время он подчеркнул, что европейские страны должны и дальше поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения мирного соглашения до 1 января 2027 года. Спешка якобы связана с результатами промежуточных выборов, после которых контроль над обеими палатами Конгресса перейдет от республиканцев к демократам. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил такие требования Белого дома.

В то же время сам Трамп опроверг эти заявления. Мол, он не устанавливал конкретных сроков, а говорит, что хотел бы покончить с боевыми действиями как можно скорее.

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