Президент Сербии едет на парад к Путину и даже возьмет с собой одну из воинских частей

Александр Вучич. / © Associated Press

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Президент Сербии Александар Вучич не передумал посещать парад "фюрера" РФ Владимира Путина по случаю 9 Мая. Одна из воинских частей страны также отправится в Москву.

Сербского президента цитирует агентство AP.

По словам Вучича, одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Он также сказал, что Сербия впервые участвует в совместной организации парада.

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"В ближайшее время на нас будет оказываться давление по мероприятию в Москве, в котором мы объявили о своем участии", – сказал он.

Заметим, что европейские чиновники предупредили Вучича о том, что его визит в Москву будет нарушением критериев членства в ЕС для потенциальных новых членов и может подорвать задекларированные амбиции страны по вступлению в ЕС. Что важно – визит также фактически будет означать демонстрацию поддержки Путина и войны Москвы против Украины.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отправляется на парад в Москве 9 мая. По его словам, "никто не может указывать ему", ехать в Москву или нет.