Президент Сербии открестился от поставок боеприпасов Украине или России — "Мы чисты, как слеза"

Президент Александар Вучич отверг обвинения в том, что Сербия могла поставлять боеприпасы Украине или России для войны.

Об этом сообщает издание Danas.

По его словам, ни России, ни Украине не было продано ни одной единицы сербского оружия или боеприпасов.

"Для Сербии, согласно международному законодательству, есть так называемые разрешенные пользователи, и Сербия может экспортировать только в такие страны. Мы сделали все в соответствии с законом, мы чисты, как слеза", — подчеркнул Вучич.

Он также опроверг информацию, что Сербия экспортировала оружие в Украину через Турцию.

"Мы добавили (положение — ред.), что невозможно экспортировать боеприпасы, которые мы передали Турции, без нашего согласия", — сказал Вучич.

В начале марта представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сербия поставила тысячи ракет в Украину для реактивных систем залпового огня "Град". Ракеты якобы доставили через Турцию и Словакию.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что его соотечественников, которые были участниками российского ЧВК "Вагнер" и воевали против Украины, привлекут к ответственности по возвращении на родину.

Издание Politico на днях писало, что Вучич намекнул, что Сербия может ввести санкции против России и разорвать с ней отношения.

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