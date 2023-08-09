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Президент Сербии пригрозил, что Украина "потеряет все", если признает независимость Косово

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Президент Сербии пригрозил, что Украина "потеряет все", если признает независимость Косово

Президент Сербии Александр Вучич. / Фото: Associated Press

Сербский президент Александр Вучич резко прокомментировал перспективы признания Украиной Косово.

Президент Сербии Александр Вучич резко отреагировал на перспективы признания Украиной Косово. Это связано с обращением к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику по Белграду и Приштине, которое также подписал украинский депутат Александр Мережко.

Об этом пишет телеканал RTRS, цитирующий слова Вучича во время его пресс-конференции.

"Украина – дружественная нам страна. Думаю, Зеленский умнее Мережко. Потому что представьте: если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день", — заявил Вучич.

Вучич добавил, что всегда будет отстаивать "либертарианский подход" и право Сербии принимать свои решения.

Письмо, которое подписали главы десяти парламентских комитетов по иностранным делам и более полусотни депутатов разных парламентов, призывает усилить давление на Сербию и отойти от попыток баланса по отношению к ней и Косово.

Инициатором письма стала британская депутат Алисия Кернс. Как известно, в настоящее время Украина официально не признает независимость Косово.

Напомним, Блинкен назвал страну, которая может вернуть Россию в "зерновое соглашение".

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Дата публикации
Просмотры
3109
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