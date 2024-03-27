Президент Сербии сделал загадочное заявление о серьезной угрозе его стране

Президент Сербии Александар Вучич обнародовал в своих соцсетях сообщение о тяжелых днях и вызовах, ожидающих его страну в ближайшее время.

Это сообщение появилось в его Instagram вечером 26 марта.

"Сейчас сложно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов... Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской", — написал он.

Учитель не привел никаких деталей по поводу угроз для Сербии. Впрочем, пообещал проинформировать жителей об этом в ближайшие дни.

Также в ближайшие дни Вучич ознакомит народ Сербии со всеми проблемами, "ждущими его впереди".

"Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", — добавил Александр Вучич.

К слову, несколько дней назад президент заявил, что Сербия рассмотрит возможность выхода из Совета Европы, если Косово примут в организацию по правам человека и верховенству закона.

Напомним, ранее президент Сербии назвал два сценария войны в Украине. Кроме того, комментируя возможное введение иностранных войск в Украину, он подчеркнул, что в ближайшее время "у нас будут определенные изменения в некоторых наших доктринах".

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