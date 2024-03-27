Президент Сербии сделал загадочное заявление о серьезной угрозе его стране

Президент также анонсировал "трудные дни" для Сербии.
Президент Сербии Александар Вучич обнародовал в своих соцсетях сообщение о тяжелых днях и вызовах, ожидающих его страну в ближайшее время.
Это сообщение появилось в его Instagram вечером 26 марта.
"Сейчас сложно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов... Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской", — написал он.
Учитель не привел никаких деталей по поводу угроз для Сербии. Впрочем, пообещал проинформировать жителей об этом в ближайшие дни.
Также в ближайшие дни Вучич ознакомит народ Сербии со всеми проблемами, "ждущими его впереди".
"Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", — добавил Александр Вучич.
К слову, несколько дней назад президент заявил, что Сербия рассмотрит возможность выхода из Совета Европы, если Косово примут в организацию по правам человека и верховенству закона.
Напомним, ранее президент Сербии назвал два сценария войны в Украине. Кроме того, комментируя возможное введение иностранных войск в Украину, он подчеркнул, что в ближайшее время "у нас будут определенные изменения в некоторых наших доктринах".