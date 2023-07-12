Президент Сербии заинтриговал заявлением о "больших подарках" для Украины

Президент Сербии Александр Вучич заинтриговал заявлением о "больших подарках" для Украины уже до конца этого года. Они могут относиться к европейской интеграции.

Журналисты спросили сербского лидера о его мнении о решении по Украине на саммите НАТО, сообщает RTV.

В частности, на вопрос, удивлен ли он тем, что Украина не получила "зеленый свет" на членство в НАТО в Вильнюсе, Вучич сказал, что не хочет вмешиваться в дела великих держав. Впрочем, по его словам, официального Киева ждут другие "замечательные вещи".

"Они готовят большие и отличные вещи для Украины, большие подарки на конец года, по крайней мере, что касается ЕС", — сказал Александар Вучич.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда раскритиковал решение НАТО по Украине. По его словам, "этого абсолютно недостаточно". Польский лидер выразил надежду, что через несколько лет Украина будет полноправным членом Альянса.

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