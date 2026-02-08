- Дата публикации
Категория
Политика
Президент Словакии назвал ошибкой передачу Украине МиГ-29
Петер Пеллегрини заявил, что было неправильно передать собственные истребители, не получив перед этим новых самолетов.
Президент Словакии Петер Пеллегрини считает ошибкой передачу Украине своих МиГов, которым, по его словам, тогда не было замены.
На своей странице в Facebook он написал, что ни одно другое государство не делало этого, оставаясь только на поддержке соседей после передачи собственного оружия.
«До сих пор я считаю ошибкой, что Словакия лишилась своих МиГов, которым на тот момент не было замены. Никакая другая страна не поступила так, чтобы, пожертвовав собственным вооружением, остаться полностью зависимой от помощи соседей», — написал Пеллегрини.
В частности, Пеллегрини отвергает заявления тогдашней коалиции, что словацкие МиГ-29 только куча металла. По его словам, если бы это соответствовало действительности, ни один самолет не смог бы вылететь из Словакии в Украину.
Кроме того, он подчеркнул, что, будучи премьер-министром, он лично испытал полет на МиГ-29, и самолет успешно выполнил все поставленные задачи.
Напомним, Словакия передала ВСУ первые четыре истребителя МиГ-29. По состоянию на 17 апреля 2023 все 13 МиГ-29 из Словакии были в Украине.
Накануне стало известно, что Словакия не будет военно поддерживать Украину, не будет направлять туда своих военных и не будет участвовать в гарантиях крупного кредита Европейской комиссии.