Президент Словакии назвал ошибкой передачу Украине МиГ-29

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает ошибкой передачу Украине своих МиГов, которым, по его словам, тогда не было замены.

На своей странице в Facebook он написал, что ни одно другое государство не делало этого, оставаясь только на поддержке соседей после передачи собственного оружия.

«До сих пор я считаю ошибкой, что Словакия лишилась своих МиГов, которым на тот момент не было замены. Никакая другая страна не поступила так, чтобы, пожертвовав собственным вооружением, остаться полностью зависимой от помощи соседей», — написал Пеллегрини.

В частности, Пеллегрини отвергает заявления тогдашней коалиции, что словацкие МиГ-29 только куча металла. По его словам, если бы это соответствовало действительности, ни один самолет не смог бы вылететь из Словакии в Украину.

Кроме того, он подчеркнул, что, будучи премьер-министром, он лично испытал полет на МиГ-29, и самолет успешно выполнил все поставленные задачи.

Напомним, Словакия передала ВСУ первые четыре истребителя МиГ-29. По состоянию на 17 апреля 2023 все 13 МиГ-29 из Словакии были в Украине.

Накануне стало известно, что Словакия не будет военно поддерживать Украину, не будет направлять туда своих военных и не будет участвовать в гарантиях крупного кредита Европейской комиссии.