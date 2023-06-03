Президент Словакии опасается пророссийского реванша в стране: есть угроза для Украины

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила обеспокоенность тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция Братиславы может стать похожей на позицию Венгрии. Ведь кандидат в премьеры Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией.

Об этом она сказала в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

По ее словам, в случае победы популистских партий на предстоящих выборах внешнеполитическая линия страны может стать похожей на ту, которую придерживается премьер Венгрии Виктор Орбан. Поэтому поддержка Украины ослабится. Чапутова говорит, что сейчас идет очень сложный период.

"Я вижу не только поляризованность, но и фрагментированность нашего общества", — отмечает президент.

Выборы в Словакии пройдут 30 сентября 2023 года. К слову, сейчас в опросах лидирует популистская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо, выступающего за прекращение военной поддержки Украины.

Кроме того, в Словакии нарративы российской пропаганды получили значительную поддержку. По последнему опросу GLOBSEC, только 40% респондентов считают Россию виновником войны в Украине, тогда как в Польше – это 85%.

Напомним, ранее Фицо обвинил западных союзников в "поддержке убийств" в Украине. Так он отреагировал на передачу ВСУ военного оборудования. Мол, наивно полагать, что любое количество танков изменит отношение страны-агрессорки России к войне.