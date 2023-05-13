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Президент Словакии подает в суд на экс-премьера – какая причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Президент Словакии подает в суд на экс-премьера – какая причина

Президент Словакии Зузана Чапутова подает в суд на экс-премьера. / Фото: Associated Press

Президенту Словакии и ее семьи начали угрожать убийством.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что подаст в суд на лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает Eeuractiv.

Отмечается, что Фицо неоднократно называл Чапутову "американским агентом", поэтому президенту и ее семье начали угрожать убийством.

Бывший премьер отказался извиняться за свои комментарии даже после того, как Чапутовой и ее семье начали угрожать убийством. Сейчас полиция расследует четыре уголовных производства по фактам угроз в адрес президента.

"Сделать кого-то мишенью с помощью ненавистной лжи уже стоило жизни людям в Словакии", — отметила Чапутова.

Чапутова также подала в суд против заместителя председателя партии "Смер" Любоша Благи, известного распространением российской пропаганды и теориями заговора, по обвинениям в том, что она является "изменником", "американским агентом" и "подданной иностранным государственным интересам".

Зузана Чапутова не уточнила, какой судебный иск она намерена подать против Фицо.

Напомним, Подоляк рассказал, на чем будет настаивать Украина во время переговоров со спецпредставителем Китая.

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Дата публикации
Просмотры
487
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