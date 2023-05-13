Президент Словакии подает в суд на экс-премьера – какая причина

Президенту Словакии и ее семьи начали угрожать убийством.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что подаст в суд на лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает Eeuractiv.

Отмечается, что Фицо неоднократно называл Чапутову "американским агентом", поэтому президенту и ее семье начали угрожать убийством.

Бывший премьер отказался извиняться за свои комментарии даже после того, как Чапутовой и ее семье начали угрожать убийством. Сейчас полиция расследует четыре уголовных производства по фактам угроз в адрес президента.

"Сделать кого-то мишенью с помощью ненавистной лжи уже стоило жизни людям в Словакии", — отметила Чапутова.

Чапутова также подала в суд против заместителя председателя партии "Смер" Любоша Благи, известного распространением российской пропаганды и теориями заговора, по обвинениям в том, что она является "изменником", "американским агентом" и "подданной иностранным государственным интересам".

Зузана Чапутова не уточнила, какой судебный иск она намерена подать против Фицо.

Напомним, Подоляк рассказал, на чем будет настаивать Украина во время переговоров со спецпредставителем Китая.

Читайте также: