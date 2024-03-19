Президент Словакии прокомментировала антиукраинскую позицию правительства премьера Фицо

Многие страны мира поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией. Впрочем, действующее правительство Словакии, вероятно, имеет другую точку зрения.

Об этом заявила президент Словакии Зузанна Чапутова, сообщает "Радио Свобода".

"Многие страны Европы решили поддержать Украину, чтобы за стол переговоров она села сильнее, чтобы завоевала более легитимную позицию – что абсолютно справедливо и правильно. На этом основывалась и позиция предыдущих правительств Словакии. Но, кажется, текущая власть имеет другую точку зрения", — подчеркнула Чапутова.

Прокомментировала словацкая лидер решение Чехия решила приостановить межправительственные консультации со Словакией. По ее словам, произошло это из-за недавних заявлений членов словацкого правительства.

Реакция президентки на пророссийские взгляды правительства

Зузана Чапутова негативно отреагировала на встречу министра иностранных Словакий Юрия Бланара со своим коллегой страны-агрессорки РФ Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Турции. По ее словам, встреча с Лавровым не приблизила "к справедливому миру в Украине, куда Россия незаконно и безосновательно вторглась". В свою очередь, премьер Роберт Фицо назвал это примером "сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики".

Кроме того, президент Словакии раскритиковала премьера Фицо из-за "вдохновения", которое он черпает в Венгрии. По ее словам, словацкий премьер копирует венгерского коллегу Виктора Орбана.

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