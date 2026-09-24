Президент Словакии заявил, что прекращение огня в Украине еще далеко: к чему призвал мир

Петер Пеллегрини / © Associated Press

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Президент Словакии Петер Пеллегрини предостерег международное сообщество от ситуации, когда войны и силовое разрешение конфликтов могут стать привычной частью мирового порядка.

Об этом он заявил во время выступления на общих дебатах 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Укринформ .

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Отдельное внимание словацкий президент уделил войне России против Украины, которая идет непосредственно у границ Словакии.

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Пеллегрини назвал неприемлемыми атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру Украины. В то же время, он констатировал, что прекращение огня пока не видно, а до устойчивого мира еще дальше.

Президент Словакии призвал поддерживать дипломатические инициативы, способные содействовать завершению российской войны против Украины и созданию безопасного будущего для страны.

Он также предупредил о более широкой опасности: если применение силы станет привычным для следующего поколения, возможности дипломатического урегулирования конфликтов будут только сокращаться.

По словам Пеллегрини, государства должны отказаться от логики, согласно которой политические проблемы можно решать силой, изменением границ, нарушением суверенитета и международных правил.

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Отдельно он выступил за реформирование ООН и Совета Безопасности, который, по его мнению, лучше отражать современный мир и предоставлять больше представительства регионам, которые в настоящее время недостаточно представлены.

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