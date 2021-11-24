Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора и поддержал территориальную целостность Украины

Джо Байден подчеркнул, что Голодомор случился из-за политики диктатора Сталина.

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора и отметил поддержал суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении "Белого дома".

Президент США отметил, что в ноябре мир чтит память миллионов украинцев, ставших жертвами Голодомора в 1932-1933 годах из-за политики Сталина.

"Мужчины, женщины и дети, погибшие во время этого голода, стали жертвами жестокой политики и умышленных действий режима Иосифа Сталина. В этом месяце, почтив память тех, чьи жизни были потеряны, давайте посвятим себя постоянной работе, чтобы подобных трагедий не было в будущем и помощи тем, кто сегодня страдает от тирании", — сказал Джо Байден.

Президент США заверил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав силу духа и устойчивость, и создал свободное и демократическое общество. Вспоминая боль и жертв Голодомора, Соединенные Штаты подтверждают нашу преданность народу Украины и нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.

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