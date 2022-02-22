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Президент США Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой: о чем они говорили

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Президент США Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой: о чем они говорили

Twitter/The White House

Байден поддержал Украину.

Президент США Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщили в Белом доме.

Президент Байден рассказал Кулебе о своей реакции на признание Россией псевдореспублик в ОРДЛО. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и макроэкономической поддержки.

Президент Байден подтвердил готовность Соединенных штатов Америки в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами быстро и решительно ответить на дальнейшую агрессию России против Украины.

Напомним, министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и Промсвязьбанк. В списке также — 42 их дочерних компаний.

Также президент США Джо Байден прокомментировал решение главы Кремля Владимира Путина определить "независимыми" временные районы Луганской и Донецкой областей. Он считает, что Путин таким решением готовит "основу для захвата новых территорий Украины".

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