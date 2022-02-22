Президент США Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой: о чем они говорили

Президент США Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой: о чем они говорили

Байден поддержал Украину.

Президент США Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщили в Белом доме.

Президент Байден рассказал Кулебе о своей реакции на признание Россией псевдореспублик в ОРДЛО. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и макроэкономической поддержки.

Президент Байден подтвердил готовность Соединенных штатов Америки в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами быстро и решительно ответить на дальнейшую агрессию России против Украины.

Today, @POTUS met with Foreign Minister Dmytro Kuleba of Ukraine to reaffirm the United States’ commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and to update him on the U.S. response to Russia’s actions. pic.twitter.com/OyHMyBkKfi — The White House (@WhiteHouse) February 22, 2022

Напомним, министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и Промсвязьбанк. В списке также — 42 их дочерних компаний.

Также президент США Джо Байден прокомментировал решение главы Кремля Владимира Путина определить "независимыми" временные районы Луганской и Донецкой областей. Он считает, что Путин таким решением готовит "основу для захвата новых территорий Украины".

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