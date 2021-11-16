Президент США и китайский лидер провели виртуальную встречу: какие вопросы обсуждали

Политики предложили установить некоторые ограничения в отношениях США и Китая.
Президент США Джо Байден во время виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином напомнил собеседнику об их ответственности за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ
Он также предложил установить некоторые ограничения в отношениях США и Китая.
Президент США попросил лидера КНР общаться честно и напрямую по целому ряду тем для обсуждения.
Он сказал, что в ходе встречи планирует поднять вопросы прав человека, экономики и необходимости обеспечения свободного и справедливого Индо-Тихоокеанского региона.
"Мы несем ответственность, как перед миром, так и перед нашим народом", - подчеркнул Байден.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ответ призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран.
"Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе", - сказал китайский руководитель.
По словам Си Цзиньпина, в настоящее время развитие ситуации в Китае и США находится на критическом этапе и мировое сообщество ждут новые проблемы и вызовы.
"Китай и Соединенные Штаты должны укреплять связь и сотрудничество не только для того, чтобы хорошо справляться со своими внутренними делами, но и для того, чтобы выполнять свои международные обязанности и совместно содействовать благородному делу мира и развития человечества", - заметил Си Цзиньпин.
По его словам, здоровые и стабильные китайско-американские отношения необходимы для поддержания мирной и стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, включая изменение климата и пандемию COVID-19.
Си Цзиньпин и Байден после двух часов переговоров завершили первую часть встречи и ушли на перерыв.
Ранее сообщалось, что китайский лидер отказался от личной встречи с Байденом.
Ранее США обвинили Китай в наращивании ядерного арсенала.
А также в США предоставили доказательства утечки COVID-19 из китайской лаборатории.